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Алгебра
Решите пример пожалуйста. Решение можете не писать, только ответ. Смотрите фото.
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Гость:
Ответ четыре девятых 4\9
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