Решите пример пожалуйста. Решение можете не писать, только ответ. Смотрите фото.
Алгебра
Решите пример пожалуйста. Решение можете не писать, только ответ. Смотрите фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ четыре девятых 4\9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
У реки растёт камыш в камыше живёт малыш он с зелёной кожицей и с зелёной рожицей над двумя формами одного им.сущ. укажи падеж и отгадай з...
Русский язык
В каком примере допущена ошибка в употреблении падежной формы числительного? Вы??ерите вариант ответа: В девяноста случаях. Семью днями ранее...
Русский язык
Помогите составить предложения со словами: Убеджено-убеждённо, Организовано-организованно, Обосновано-обоснованно, Удивлено-удивлённо, С...