1 2 3 4 5 6 7 8 9 сделать премер чтб плучилсь 1
Математика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 сделать премер чтб плучилсь 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0=1 2-1=1 3-2=1 4-3=1 5-4=1 6-5=1 7-6=1 8-7=1 9-8=1
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