Какие преимущества получили растения(животные) в связи с приобретением приспособлений?
Биология
Какие преимущества получили растения(животные) в связи с приобретением приспособлений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все идёт адаптации и арогенезы
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