В железном баке массой 50 кг находится 100л воды на сколько изменится температура бака с водой если считать что 60 % теплоты выделяемой при сжигании древесного угля массой 1кг пойдет на нагревание. Удельная теплота сгорания дре...

Физика

В железном баке массой 50 кг находится 100л воды на сколько изменится температура бака с водой если считать что 60 % теплоты выделяемой при сжигании древесного угля массой 1кг пойдет на нагревание. Удельная теплота сгорания древесного угля 34 МДж/кг.

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