1)29х-15х+16=100 3)9t+4t-286=0 2)11у+32у-127=45 4)14х+9х+88=272 3)15z+8z-59=102 5)25х-16х+54=162 Решите уравнение =============================gt;|Пожалуйсто|lt;==================================
Математика
1)29х-15х+16=100 3)9t+4t-286=0 2)11у+32у-127=45 4)14х+9х+88=272 3)15z+8z-59=102 5)25х-16х+54=162 Решите уравнение =============================gt;|Пожалуйсто|lt;==================================
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14х=100-16 14х=84 x=6 2) 43у=172 у=4 3)13t=286 t=22 4) 23x=184 x=8 5) 9x=108 x=12
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