1,69 1,198 37,444 37,5444 802,3022 до целых округли 0,3691. 0,8218 . 0,9702 81,3501 до десятых округли пожалус??о
Математика
1,69 1,198 37,444 37,5444 802,3022 до целых округли 0,3691. 0,8218 . 0,9702 81,3501 до десятых округли пожалус??о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 до целых 0,4 до десятых 1 0,8 37 1 38 81,4 802
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