1. Запишите уравнения химических реакций по описанию: а) при взаимодействии окси??а железа (III) Fe2O3 с водородом образуется железо и вода; б) хлор Cl2 взаимодействует с алюминием с образованием хлорида алюминия AlCl3; в...
Химия
1. Запишите уравнения химических реакций по описанию: а) при взаимодействии окси??а железа (III) Fe2O3 с водородом образуется железо и вода; б) хлор Cl2 взаимодействует с алюминием с образованием хлорида алюминия AlCl3; в) реакция между натрием и азотом N2 приводит к образованию нитрида натрия Na3N. 2. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: А) Al + S Al2S3; Б) K + H2O KOH + H2; В) СaCl2 + AgNO3 AgCl + Ca(NO3)2; Г) Al2(SO4)3 + KOH Al(OH)3 + K2SO4. 3. Укажите два уравнения химических реакций, сумма коэффициентов в которых одинакова: а) Al(OH)3 + HCl AlCl3 + H2O; б) Fe2O3 + Al Al2O3 + Fe; в) Mg + HBr MgBr2 + H2; г) Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O. 4. Выберите схемы реакций, в которых нужно расставить коэффициенты. Составьте уравнения этих реакций. а) H2 + Br2 HBr; б) Fe(OH)2 FeO + H2O; в) СO + О2 СО2; г) Р + Cl2 PCl3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Fe2O3+2Al=Al2O3+2Fe 2)Fe2O3+3H2=2Fe+3H2O 3)3CuCl2+2Al=2AlCl3+3Cu 4)PbO2+C=Pb+CO2 5) 2FeBr3+3Cl2=2FeCl3+3Br2
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