Какой падеж у местоимений:вот,того,нам,это,всех,своих,где,все,это,того.ОЧЕНЬ НАДО!!!!

Русский язык
Какой падеж у местоимений:вот,того,нам,это,всех,своих,где,все,это,того.ОЧЕНЬ НАДО!!!!
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Гость:
И.п Р.п Р.п Р.п И.п И.п И.п Р.п
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