.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционн...
Обществознание
.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционной России был: А) Саратов В) Нижний Новгород С) Киев D) Переславль
Ответ(ы):
Гость:
2) точно Нижний Новгород
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с...
Литература
Математика
Қазақ тiлi