.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционн...

Обществознание

.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционной России был: А) Саратов В) Нижний Новгород С) Киев D) Переславль

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