.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционн...

Обществознание
.1 Для существования рыночной экономики необходимо: А) отсутствие частной собств??нности В) запрет конкуренции С) свобода выбора производителей D) все вышеперечисленное 2Местом проведения крупнейшей ярмарки в дореволюционной России был: А) Саратов В) Нижний Новгород С) Киев D) Переславль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) точно Нижний Новгород
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с...
Ответить
Литература
Составь план поездки по просёлочной дороге.что видели дети? почему ты выбрал таку?? форму плана
Ответить
Математика
Помогите поже очень быстро
Ответить
Қазақ тiлi
Мереке фанетический разбор
Ответить
Химия
На основании записи:Ba3(PO4)2 укажите,количество атомов кислорода .
Ответить