1) Длина реки Жайлык, протекающей по территории Казахстана, РАВНА 1081,8 что составля??т 0,45 всей её длины. Какова длина реки Жайлык?

Математика
1) Длина реки Жайлык, протекающей по территории Казахстана, РАВНА 1081,8 что составля??т 0,45 всей её длины. Какова длина реки Жайлык?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1081,8:0,45= 108180:45=20404
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