1. Фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредств??нного воздействия на вещь называют: 1) владением 2) использованием 3) распоряжением 2. Извлечение из имущества полезных свойств : 1) владением...
Обществознание
1. Фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредств??нного воздействия на вещь называют: 1) владением 2) использованием 3) распоряжением 2. Извлечение из имущества полезных свойств : 1) владением 2) использованием 3) распоряжением А3. Возможность изменения его принадлежности, состояния, назначения, включая полную или частичную передачу прав на него другим лицам характеризует: 1) владением 2) использованием 3) распоряжением 4. Субъектами права собственности в нашей стране могут быт : 1) граждане 2) юридические лица 3) государство 4) органы местного самоуправления 5. Что по закону не может находиться в собственности у граждан: 1) химическое оружие 2) наркотики 3) многоэтажные дома 4) предприятия 6.Павел Петрович – большой любитель охоты. У него есть ружьё. Оно весит на стене в его квартире. Каким правом собственности в данном случае пользуется Павел Петрович? а) владение; б) использование; в) распоряжение. 7.Однажды в квартиру Павла Петровича ворвались воры, но он смог их прогнать, угрожая своим ружьём. Каким правом собственности воспользовался Павел Петрович? а) владение; б) использование; в) распоряжение. 8.На день рождения своего сына Павел Петрович подарил ему своё старое ружьё, которое досталось ему ещё от деда. Каким правом собственности воспользовался Павел Петрович? а) владение; б) использование; в) распоряжение. 9.Павла Петровича, как собственника, лицо, владеющее имуществом, по-другому можно назвать: а) субъект права собственности; б) объект права собственности; в) индивид. 10. Каким образом человек становиться собственником: 11.Отношения между людьми, возникающие по поводу имущества называются ______________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.32.23.34.15.16.37.18.39.210.Человек становится собственником,если он покупает вещь,только тогда она становится его собственностью.Или стать собственником жилища,можно только выкупив его.11.Конфликт
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