1)Фонарь какого типа представлен в парке Эрмитаж в единственном экземпляре 2)На м??сте чьей усадьбы был разбит городской сад Эрмитаж?В каком году это произошло?
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1)Фонарь какого типа представлен в парке Эрмитаж в единственном экземпляре 2)На м??сте чьей усадьбы был разбит городской сад Эрмитаж?В каком году это произошло?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Саду "Эрмитаж" был установлен Первый московский электрический фонарь. Это произошло в 1913 году .
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