План текста "Встреча через века"
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План текста "Встреча через века"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Случайная встреча (главные герои встречают друг друга, например, на улице) 2. Разговор между *имена героев* 3. Впечатления о собеседниках.
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