Двигатель израсходовал 6 кг керосина за 2 ч. Какова мощность этого двигателя, если ??го КПД равен 25%?

Физика
Двигатель израсходовал 6 кг керосина за 2 ч. Какова мощность этого двигателя, если ??го КПД равен 25%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:  Дж/кг η = 25% = 0,25 Найти: Решение: КПД  где - полезная работа (Дж) - теплота переданная от нагревателя (Дж) Тогда:  откуда искомая мощность:
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