Двигатель израсходовал 6 кг керосина за 2 ч. Какова мощность этого двигателя, если ??го КПД равен 25%?

Физика

Двигатель израсходовал 6 кг керосина за 2 ч. Какова мощность этого двигателя, если ??го КПД равен 25%?

Автор: Гость