1 кормушка-х вор 2 кормушка-7 вор с 1 кормушки улетели-2 вор сколько прилетело к 1 корм решение

Математика

1 кормушка-х вор 2 кормушка-7 вор с 1 кормушки улетели-2 вор сколько прилетело к 1 корм решение

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