1 кормушка-х вор 2 кормушка-7 вор с 1 кормушки улетели-2 вор сколько прилетело к 1 корм решение

Математика
1 кормушка-х вор 2 кормушка-7 вор с 1 кормушки улетели-2 вор сколько прилетело к 1 корм решение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2=7 х=7+2 х=9 ответ: 9 воробьев было у 1 кормушки сначала)
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