1. Из 10 первых натуральных чисел случайно выбираются 2 числа. Вычислите вероятност?? следующих событий. 1.1. Одно из выбранных чисел – единица. 1.2. Оба числа четны.

Математика
1. Из 10 первых натуральных чисел случайно выбираются 2 числа. Вычислите вероятност?? следующих событий. 1.1. Одно из выбранных чисел – единица. 1.2. Оба числа четны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так: 1)1/5 2) 2/9 По скольку натуральные числа,это всё числа не считая нуля
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