Плииииз.. умоляю решите
Алгебра
Плииииз.. умоляю решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 3x/(x+3) +3x/(x -3) = =(3x(x -3) +3x(x +3)) /(x -3)(x +3) = =(3x² -9x +3x² +9x) /(x-3)(x+3) = =6x² /(x² -9) г) =(a -3b)(a-3b) +6ab) /(a -3b) = =(a² -6ab+9b² +6ab) /(a -3b) =(a²+9b²)/(a-3b) a) =(a(a+4) -4(a-2)) /4a² =(a²+4a-4a+8) /4a² = =(a²+8) /4a²
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