1.К электролитам относится каждое из веществ, указаных в группе: а) HNO3,KNO3,глюкоза в) AgNO3,Bа (OH)2,H2SO4 б) H2O,BR2,KOH г) BаCO3,H2SiO3,сахароза 2.К слабым электролитам в водном растворе является: а) серная кислота ...

Химия

1.К электролитам относится каждое из веществ, указаных в группе: а) HNO3,KNO3,глюкоза в) AgNO3,Bа (OH)2,H2SO4 б) H2O,BR2,KOH г) BаCO3,H2SiO3,сахароза 2.К слабым электролитам в водном растворе является: а) серная кислота б) нитрат серебра в) азотистая кислота г) гидроксид калия 3.В растворе полностью рспадается на ионы: а) хлорид алюминия б) угольная кислота в) сернистая кислота г) гидрат аммиака 4.К онионам относятся а) ион аммония б) фасфат ион в) ион кальция г) ион цинка 5.В водном растворе ступенчато диссоциирует: а) гидроксид бария б) сульфат алюминия в) азотная кислота г) фосфорная кислота 6.Общие химические свойства саляной и фтороводородной (плавиковой) кислот обусловлены: а) их растворимостью в воде б) наличием в них водных растворах гаогеонид ионов в) наличием в них молекулах двух химических элементов г) наличием в них водных растворах катионов водорода 7.Сульфат ионы образуются при диссоциации каждого из веществ в ряду: а) Na2SO4,CaSO4,MgSO4 б) (NH4)2SO4,CaSO4,BaSO4 в) Li2SO4,CuSO4,FeSO4 г) K2SO4,H2SO3,Li2SO4 8.Сульфид ионы образуются при диссоциации вещества, формула которого: а) CS2 б) Na2SO3 в) K2SO4 г) K2S 9.Фасфат натрия образует при диссоциации ионы: а) Na+ PO4 -3 б) Na+ HPO4 -2 в) Na+ H2PO4 - г) Na+ PO3 -3 10.Сумма коэффициентов в уравнении электрической диссоциации нитрата Fe3 равна: а) 3 б) 4 в) 5 г) 6

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