1.К капиталу как к виду ресурсов относится: А) уголь В) древесина С) станки D) наемные работники 2. Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения п...

Обществознание

1.К капиталу как к виду ресурсов относится: А) уголь В) древесина С) станки D) наемные работники 2. Во время инфляции А) цены на товары и услуги растут В) цены на товары и услуги понижаются С) уровень жизни населения повышается D) покупательская способность денег остаётся неизменной 3. Верны ли следующие суждения? 1. Основной закон бизнеса гласит: «Купить товар по более высокой цене и продать по более высокой цене». 2. В конечную стоимость товара включать прибыль А) верно только 1 В) верно только 2 С) верны оба суждения D) оба суждения неверны 4. Определите верную последовательность появления денег? А) шкуры зверей, монеты, кредитные карточки, бумажные деньги В) монеты, шкуры зверей, бумажные деньги, кредитные карточки С) шкуры зверей, монеты, бумажные деньги, кредитные карточки D) бумажные деньги, кредитные карточки, монеты, шкуры зверей,

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