1. как человек становится равнодушным? действительно ли надо бояться равнодушных? 2. можно ли воспитать в себе способность бескорыстно помогать другим людям? приведите примеры из жизни.

Гость: Гость:

Человек от жизненного опыто стоновиться равнодушным.нет не надо бояться их потому что они всего лишь равнодушные а не убийцы.если в человеке вложена то не как не переваспитаешь помагать бескарыстно.я людям помогаю бескорыстно но если вижу они наглеет и большего хотьят то я проста перестаю с ними общаться.