Прочитай предложения каждое простое предложение чтобы получилось сложное предложение запиши подчеркни основы сложных предложений?
Русский язык
Прочитай предложения каждое простое предложение чтобы получилось сложное предложение запиши подчеркни основы сложных предложений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложное предложение — это предложение, имеющее в своем составе не менее двух грамматических основ и представляющее собой смысловое и грамматическое единство, оформленное интонационно.
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