(x-5)×(3x+4)=0 (2x-5)во второй степени ×(x-1)=0
Математика
(x-5)×(3x+4)=0 (2x-5)во второй степени ×(x-1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x-5)(3x+4)=0 x-5=0 x₁=5 ИЛИ 3x+4=0 x₂=-4/3 2)(2x-5)²(x-1)=0 (2x-5)²=0 x₁=2.5 ИЛИ x-1=0 x₂=1
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