1) Как способ удобнен для решения задачи? В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раз больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их остолось 270. Сколько лилий было в саду? 2) Реши задачу.

Математика

1) Как способ удобнен для решения задачи? В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раз больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их остолось 270. Сколько лилий было в саду? 2) Реши задачу.

Автор: Гость