1) Как способ удобнен для решения задачи? В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раз больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их остолось 270. Сколько лилий было в саду? 2) Реши задачу.
Математика
1) Как способ удобнен для решения задачи? В саду росли 138 роз, 90 гвоздик, а лилий в 3 раз больше, чем гладиолусов. Когда половину цветов увезли, в саду их остолось 270. Сколько лилий было в саду? 2) Реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
138+90+3х+х=270*2 138+90+3х+х=540 228+4х=540 4х=540-228 4х=312 х=312/4 х=78 78*3=238(лил)
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