Электрон в атоме водорода перешел с шестого энергетического уровня во второй. Чему равна частота излучения при таком переходе R=1.0977*10 м ^-7, скорость света 3*10^8 м/с.

Физика

Электрон в атоме водорода перешел с шестого энергетического уровня во второй. Чему равна частота излучения при таком переходе R=1.0977*10 м ^-7, скорость света 3*10^8 м/с.

Автор: Гость