Электрон в атоме водорода перешел с шестого энергетического уровня во второй. Чему равна частота излучения при таком переходе R=1.0977*10 м ^-7, скорость света 3*10^8 м/с.
Физика
Электрон в атоме водорода перешел с шестого энергетического уровня во второй. Чему равна частота излучения при таком переходе R=1.0977*10 м ^-7, скорость света 3*10^8 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано k=6 n=2 v- ? по формуле Бальмера-Ридберга v=R*(1/n² -1/k²) R=3,2*10^15 Гц v=3,2*10^15/(1/4-1/36)=3,2*8*10^15/36=0,71*10^15 Гц Ответ v=7,1*10^14Гц
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