Издательство "Русское слово" выпустило набор первомайских открыток и набор откры??ок, посвящённых Дню Победы. Количество открыток в каждом наборе одно и то же. В 20 первомайских наборах на 80 открыток меньше, чем в 30 наборах, ...

Математика

Издательство "Русское слово" выпустило набор первомайских открыток и набор откры??ок, посвящённых Дню Победы. Количество открыток в каждом наборе одно и то же. В 20 первомайских наборах на 80 открыток меньше, чем в 30 наборах, посвящённых Дню Победы. Сколько открыток в 20 первомайских наборах? Сколько открыток в 30 наборах, посвящённых Дню Победы?

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