1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?........ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА ВОП. ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО .........ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Биология
1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?........ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА ВОП. ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО .........ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эктодерма - наружный слой. Клетки: стрекательные, половые, нервные, чувствительные, эпиталиально-мускульные, промежуточные. Энтодерма - внутренний слой. Клетки: железистые, пищеварительно-мускульные.
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