1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?........ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА ВОП. ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО .........ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Биология

1)какие клетки образуют наружный слой тела гидры и каковы их функции?2)какие клетки входят в состав внутреннего слоя клеток и каковы их функции?........ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА ВОП. ЭТО ОЧЕНЬ СРОЧНО .........ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость