1. Найдите корень уравнения: а) 2x-4x-x=15 б) -3(2+x)=2-x 2. Решить уравнение 0,6(x-5)-0,2(5-2x)=x+8
Алгебра
1. Найдите корень уравнения: а) 2x-4x-x=15 б) -3(2+x)=2-x 2. Решить уравнение 0,6(x-5)-0,2(5-2x)=x+8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 2х - 4х - х = 15-3х = 15х = -5Ответ: -5.б) -3(2 + х) = 2 - х-6 - 3х = 2 - х-3х + х = 2 + 6-2х = 8х = -4Ответ: -4.2. 0,6(х - 5) - 0,2(5 - 2х) = х + 80,6х - 3 - 1 + 0,4х = х +8х - 4 = х + 8Уравнение не имеет корня
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