Завтра у меня будет Самостоятельная, по Истории! можете объяснить кратко такие те??ы как: "Великие географические открытия мира", "Новый колониальный порядок", "Возрождение - новый взгляд на человека", "Реформация - новое отнош...

История

Завтра у меня будет Самостоятельная, по Истории! можете объяснить кратко такие те??ы как: "Великие географические открытия мира", "Новый колониальный порядок", "Возрождение - новый взгляд на человека", "Реформация - новое отношение к Богу"! (Учебник Данилов, Кузнецов, Кузнецова, Репников и Рогожкин) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!

Автор: Гость