Завтра у меня будет Самостоятельная, по Истории! можете объяснить кратко такие те??ы как: "Великие географические открытия мира", "Новый колониальный порядок", "Возрождение - новый взгляд на человека", "Реформация - новое отнош...

История
Завтра у меня будет Самостоятельная, по Истории! можете объяснить кратко такие те??ы как: "Великие географические открытия мира", "Новый колониальный порядок", "Возрождение - новый взгляд на человека", "Реформация - новое отношение к Богу"! (Учебник Данилов, Кузнецов, Кузнецова, Репников и Рогожкин) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитай в учебнике...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочините басню с пословицей "Жизнь дана на добрые дела"
Ответить
Қазақ тiлi
Диалог Менің достарым найдите?
Ответить
Русский язык
Разберите словосочетание: читали стихотворение,спелая ягода, красиво сочинили, к??ша из пшена
Ответить
Русский язык
Запиши три любые группы слов.подчеркни слова,в которых гласный звук в корне слова
Ответить
Русский язык
Выбирите из слов наклонение. список словоформ: пусть тренируются, беседуешь, трен??ровался бы, пусть беседует, беседуйте, тренируются, будут тренир...
Ответить