Сочините басню с пословицей "Жизнь дана на добрые дела"

Литература
Сочините басню с пословицей "Жизнь дана на добрые дела"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
     Добрые дела – те поступки, совершая которые человек помогает другим. Ежедневно мы совершаем какие-либо действия и поступки, большую часть из них мы делаем для себя,  стремясь извлечь выгоду, но такого быть не должно. Все-таки каждый из нас должен стремиться делать добрые дела. Когда мы помогаем другим, мы одновременно делаем хорошо и для себя, ведь хорошие дела возвращаются.       Это доказывают и литературные произведения. В романе Пушкина «Капитанская дочка» Гринев подарил свой тулуп мужичку, который помог найти ему дорогу. Им оказался сам Пугачев, он запомнил этот поступок Гринева, а после отблагодарил. Пугачев помог спасти возлюбленную Гринева из плена Швабрина. Этот поступок очень помог главному герою, если бы он его не совершил, то его судьба могла сложиться иначе.       В произведении Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов прошел все тяготы войны и плена, он в один день потерял всю свою семью, но это не сделало его злым и черствым, его сердце сохранило доброту. Он стал отцом для мальчика-сироты, у которого, также как и у самого Соколова, война забрала все. Этот маленький мальчик, не дал душе солдата очерстветь, благодаря нему у Соколова появился смысл жизни. Этот добрый поступок заслуживает огромного уважения.

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