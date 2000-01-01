1) Найдите наибольшее значение функции При каких значениях оно достигается? 2) Н??йдите область значений функции и Определите, у какой из данных функций областью значений является промежуток большей длины.

Алгебра
1) Найдите наибольшее значение функции При каких значениях оно достигается? 2) Н??йдите область значений функции и Определите, у какой из данных функций областью значений является промежуток большей длины.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 y=(1/3)^sinx -1≤sinx≤1 1/3≤(1/3)^sinx≤3 E(y)∈[1/3;3] 2 a)y=(1/2)^(cosx+1) -1≤cosx≤1 0≤cosx+1≤2 1/4≤(1/2)^(cosx=1)≤1 E(y)∈[1/4;1] b)y=(1/2)^cosx+1 -1≤cosx≤1 1/2≤(1/2)^cosx≤2 3/2≤(1/2)^cosx+1≤3 E(y)∈[1,5;3] |1-0,25|=0,75 U |3-1,5|=1,5 У второй больше в 2 раза
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