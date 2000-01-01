1) Найдите наибольшее значение функции При каких значениях оно достигается? 2) Н??йдите область значений функции и Определите, у какой из данных функций областью значений является промежуток большей длины.

Алгебра

1) Найдите наибольшее значение функции При каких значениях оно достигается? 2) Н??йдите область значений функции и Определите, у какой из данных функций областью значений является промежуток большей длины.

Автор: Гость