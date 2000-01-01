Царство Прокариоты делится на Подцарства : а)Архебактерии Б )Настоящие бактерии в)Оксифотобактерии Г) ВИРУСЫ
Биология
Царство Прокариоты делится на Подцарства : а)Архебактерии Б )Настоящие бактерии в)Оксифотобактерии Г) ВИРУСЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на подцарство архибактерии и царство оксифотобактерий
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