Угадайте корень уравнения 26-x умнженное на x =1 и выполните проверку x это одинаково?? число

Математика
Угадайте корень уравнения 26-x умнженное на x =1 и выполните проверку x это одинаково?? число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26-х×х=1 26-х^2=1 26-1=х^2 х^2=25 х=5 Проверка: 26-5×5=1 26-25=1 1=1
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