1. Назовите основные три этапа ( 1773-1774) восстания ,с указанием событий этих этапов ,итог и значение восстаний 2. Какую систему мы называем феодально- крепостнической? Какие черты ее разложения стали заметны во второй поло...

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1. 1 этап - сентябрь 1773 - март 1774 г. Осада Оренбурга. 2 этап - апрель - июль 1774 г. Оренбург до Казани. 3 этап - 1774 - январь 1775. Казани - Царицын. 10 января 1775 - Казнь Пугачева в Москве. Итоги и значения: Самое большое восстание в России. Восстание против крепостничества. Усиление репрессивного характера против податных сословий. 2. Феодально-крепостнический - система подчинения более обеспеченного сословия бедноты. 3. Вольное экономическое общество занималось улучшение хозяйства в России. Они издавали разные труды и статьи, связанные с инновациями.