1 номер биология 6 класс

Биология
1 номер биология 6 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что,семена имеют запас питательных веществ в виде эндосперма.
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