1 номер биология 6 класс
Биология
1 номер биология 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что,семена имеют запас питательных веществ в виде эндосперма.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком нап...
Литература
Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Ин...
Математика