Где применяют нефть? пожалуйста помогите, заранее спасибо.

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Топливо: Бензин Авиационное топливо, ракетное топливо (керосин) Дизельное топливо (солярка) Судовое топливо (смесь мазута и дизтоплива) Топочный мазут Сжиженный газ (пропан-бутановая смесь) Полимеры и резина: Вторым по важности направлением использования нефтяного сырья является производство различных полимеров и резины. Пластмасса Полимерные плёнки Синтетические ткани Резина Строительные материалы В процессе переработки нефти образуются тяжёлые остатки, которые идут на производство строительных материалов - гудрона, строительного и дорожного битумов. При смешивании битума с минеральными веществами получается асфальт (асфальтобетон) , используемый в качестве дорожного покрытия. Битум Асфальт Масла и смазки Из нефти выпускается широкий ассортимент смазочных материалов. Минеральное масло получается при вакуумной дистилляции мазута, для производства синтетического масла используются полиальфаолефины или масла гидрокрекинга. Синтетические масла обладают лучшими потребительскими качествами, но себестоимость их производства выше. Пластичные смазки получаются путём смешивания минерального масла с загустителем, в частности, литол представляет собой смесь масла со стеаратом лития. Смазочное масло Электроизоляционное масло Гидравлическое масло Пластичная смазка Смазочно-охлаждающая жидкость Вазелин Прочее Вещества, получаемые из нефти, используются для производства красок, лаков и растворителей, моющих средств. В этих отраслях производные нефти используются только по причине их относительно низкой цены. При необходимости требуемые вещества могут быть получены из других источников. Растворители Моющие средства Побочные продукты Содержание серы в топливе строго ограничено, поскольку продукты сгорания серы опасны для окружающей среды. Сера, извлечённая из нефти в процессе её переработки, реализуется в чистом виде или в виде серной кислоты. Из отходов перегонки нефти производится кокс, используемый в производстве электродов и в металлургии. Перечисленные продукты не являются целевыми, они выпускаются в процессе утилизации отходов нефтепереработки. Сера Серная кислота