Как подчёркивать второстепенные члены предложения?образец
Русский язык
Как подчёркивать второстепенные члены предложения?образец
Ответ(ы) на вопрос:
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Определение - волнистой линией дополнение - пунктиром _ _ _ обстоятельство - пунтир-точка _._,_,_
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