Какие есть особенности растительного и животного мира республики Башкортостан

Гость: Гость:

Башкортостан лежит в умеренном континенталном климате. Там много озёр и рек. Особенности растительного мира: много лесов (40% территории). Леса в основном смешанные и сосново-лиственные. Остальная территория - это луга, степи и лесостепи. Так как в республике несколько природных зон, растительный мир там богат: есть и леса(лиственные и хвойные), есть лесостепи(ландыш, дуб, фиалка) , степи (мятлик, ковыль, клевер). Ещё на территории республики есть горы (в горах вертикальное зонирование): горец, горицвет, дриада. Есть в Башкортостане и растения-эндемики: овсяница Игошиной, родиола иремельская. манжетка. Животный мир: Леса (бурые медведи, рыси, косули, бурундуки, дятлы, кукушки, совы) Степь (сурки, волки, зайцы, хорьки, хомяки, дрофы, стрепеты, гадюки) В водах и на берегах живут гуси, лягушки, ондатры, выдры, гагары, много видов рыбы Много видов редких животных: ушастый ёж, выхухоль, марал, сапсан, чёрный гриф, серая куропатка, серый уж. Узорчатый полоз, степная гадюка встречаются только на территории южной части республики.