По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком направлении течёт ручей Гремучий? В каком направлении от села Полтавка расположен л...

География

По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком направлении течёт ручей Гремучий? В каком направлении от села Полтавка расположен лес Дубки?

Автор: Гость