По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком направлении течёт ручей Гремучий? В каком направлении от села Полтавка расположен л...
География
По плану местности в атласе определите, в какой части изображённого участка местности находятся лес Высокий, река Белая, село Полтавка. В каком направлении течёт ручей Гремучий? В каком направлении от села Полтавка расположен лес Дубки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес Высокий расположен в южной части изображённого участка. Река Белая находится в северной ( в северо-западной) части участка. Село Полтавка находится в северо-восточной части участка. Ручей Гремучий течёт в западном направлении. В южном направлении от села Полтавка расположен лес Дубки.
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