Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Информбюро Лишь про то, сколько враг потерял. Но не думай, что мы обошлись без поте...

Литература

Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Информбюро Лишь про то, сколько враг потерял. Но не думай, что мы обошлись без потерь — Просто так, просто так... Видишь — в поле застыл, как подстреленный зверь, Весь в огне, искалеченный танк! Где ты, Валя Петров? — что за глупый вопрос: Ты закрыл своим танком брешь. Ну а в сводках прочтём: враг потери понёс, Ну а мы — на исходный рубеж. В.Высоцкий

Автор: Гость