Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Информбюро Лишь про то, сколько враг потерял. Но не думай, что мы обошлись без поте...

Литература
Как вы понимаете смысл стихотворения? 50 баллов Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог — Кто считал, кто считал!.. Сообщается в сводках Информбюро Лишь про то, сколько враг потерял. Но не думай, что мы обошлись без потерь — Просто так, просто так... Видишь — в поле застыл, как подстреленный зверь, Весь в огне, искалеченный танк! Где ты, Валя Петров? — что за глупый вопрос: Ты закрыл своим танком брешь. Ну а в сводках прочтём: враг потери понёс, Ну а мы — на исходный рубеж. В.Высоцкий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О том что кто то потерял родных людей ,много людей ушло на тот свет ,все пытаются найти тех , кого потеряли
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