1. Один из острых углов ромба равен 56 градусов. Чему равен другой острый угол ромба? А) 34 ГРАДУСОВ Б)56 ГРАДУСОВ 2. Полупериметр прямоугольника равен 42 см. Меньшая сторона его равна 12 см. Чему равна большая сторона прямоуго...

Геометрия

1. Один из острых углов ромба равен 56 градусов. Чему равен другой острый угол ромба? А) 34 ГРАДУСОВ Б)56 ГРАДУСОВ 2. Полупериметр прямоугольника равен 42 см. Меньшая сторона его равна 12 см. Чему равна большая сторона прямоугольника ? А)21 см. Б) 30 см. 3.Расстояния от точки пересечения диагоналей ромба до его вершины равны 8 см. и 6 см. Какова длина каждой диагонали ? А)16 см . и 12 см . Б) 8 см. и 6 см. 4. Острый угол ромба равен 66 градусов .Чему равен тупой угол ромба ? А)132 ГРАДУСОВ Б) 124 градусов 5.Одна сторона прямоугольника равна 6,2 см.а другая сторона больше ее на 2,6 см. Чему равен периметр прямоугольника ? А)8,8 см. Б) 30 см. 6. Сумма двух тупых углов ромба равна 260 градусов . Чему равен острый угол ромба ? А)80 градусов Б)50 градусов 7.Половина меньшей диагонали ромба равна 8 см. а сумма длина большей диагонали ? А) 16 см. Б) 12 см. 8. Меньшая сторона прямоугольника ABCD равна 17,5 см. Угол AODравен 120 градусов. Определите длину диагонали прямоугольника . А) 35 см. Б) 17,5 см. 9.В прямоугольника ABCD биссектриса угла A делит сторону BC на отрезки BK= 7 см. и KC=9 см. Найдите периметр прямоугольника А) 32 см. Б) 46 см.

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