1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!

Информатика

1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!

Автор: Гость