1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!

Информатика
1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая. program one;   var i:byte; a:integer;    begin    a:=1;      for i:=1 to 15 do begin        a:=a+a;      end;      write(a);      end. Третья. program three; var p:real; i:real; a:real;  begin  p:=1;  i:=1/5;    while i<=2+4/5 do begin    p:=p*i;    i:=i+1/5;    write(p, );    end;    write(p);    end. Во второй промежуточное не понял, напишите без многоточия.
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