1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!
Информатика
1)Одна амёба делится в минуту на две. Сколько амёб будет через 15 минут? 2)S=cos0.1+cos0.3+...+cos5 3)P=0.2*0.4*0.6*...*2.8 Помогите решить задачи на языке Паскаль пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая. program one; var i:byte; a:integer; begin a:=1; for i:=1 to 15 do begin a:=a+a; end; write(a); end. Третья. program three; var p:real; i:real; a:real; begin p:=1; i:=1/5; while i<=2+4/5 do begin p:=p*i; i:=i+1/5; write(p, ); end; write(p); end. Во второй промежуточное не понял, напишите без многоточия.
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