1)Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Cu20, H3P04, NH3. 2)Найдите объем (н. у.) 160 г оксида серы (VI).
Химия
1)Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Cu20, H3P04, NH3. 2)Найдите объем (н. у.) 160 г оксида серы (VI).
Ответ(ы):
Гость:
1.Cu ⁺20 ⁻², H ⁺3P ⁺⁵0 ⁻²4, N ⁻³H ⁺3. 2.n(SO3)=160/(32+48)=2 моль, тогда объём V=2x22,4=44,8литра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Биология
Чем различны мох и лишайник и чем они похожи срочно помогите Мне нужно что то типо Что то у них одинаковое а что то нет
Биология
Объясните почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Как??ми мерами можно увеличить их численность?
Информатика