1)Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Cu20, H3P04, NH3. 2)Найдите объем (н. у.) 160 г оксида серы (VI).

Химия

1)Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Cu20, H3P04, NH3. 2)Найдите объем (н. у.) 160 г оксида серы (VI).

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