Номер 10 в виде задач

Гость: Гость:

Молярная масса во всех случаях находится по таблице Менделеева. Для AlCl3: Кол-во вещества (Ню) уже дано: 0,3 моль, М(молярную массу) нашли по таблице =132 г/моль , следовательно m(масса)= Ню*М = 0,3 моль*132г/моль= 39,6 г Для Na3PO4: m=32,8 г (по усл) , М=131 г, следовательно Ню=m/M=32,8г/131г/моль=0,25 моль Для Al2(SO4)3, Ню=1,2 моль (по усл) , М=342 г, следовательно m=1,2 моль*342 г/моль= 410,4 г