Велосипедист проехал расстояние между двумя населенными пунктами со скоростью 26 км/ч за 0,27 часа. За сколько часов преодолеет это же расстояние пешеход, скорость которого 6 км/ч?
Математика
Велосипедист проехал расстояние между двумя населенными пунктами со скоростью 26 км/ч за 0,27 часа. За сколько часов преодолеет это же расстояние пешеход, скорость которого 6 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
26*0,27=7.02 км 7.02:6=1.17 часов ответ 1.17 часов
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