Велосипедист проехал расстояние между двумя населенными пунктами со скоростью 26 км/ч за 0,27 часа. За сколько часов преодолеет это же расстояние пешеход, скорость которого 6 км/ч?

Математика

Велосипедист проехал расстояние между двумя населенными пунктами со скоростью 26 км/ч за 0,27 часа. За сколько часов преодолеет это же расстояние пешеход, скорость которого 6 км/ч?

Автор: Гость