Объясните почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Как??ми мерами можно увеличить их численность?

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Вся причина сокращения количества шмелей в том, что раньше газоны были покрыты клевером, притом его разными гибридами. Теперь же газоны покрывают травы(в основном злаки). Взаимосвязь вышеперечисленного со шмелями в том, что клевер - главное кормовое растение для шмелей. Также на их численность в городах и поселках могут влиять разрушение среды обитания и загрязнения меры по увеличению численности - засеивание газонов клевером, ну и сведение на ноль экологических проблем