Объясните почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Как??ми мерами можно увеличить их численность?
Биология
Объясните почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Как??ми мерами можно увеличить их численность?
Ответ(ы):
Гость:
Вся причина сокращения количества шмелей в том, что раньше газоны были покрыты клевером, притом его разными гибридами. Теперь же газоны покрывают травы(в основном злаки). Взаимосвязь вышеперечисленного со шмелями в том, что клевер - главное кормовое растение для шмелей. Также на их численность в городах и поселках могут влиять разрушение среды обитания и загрязнения меры по увеличению численности - засеивание газонов клевером, ну и сведение на ноль экологических проблем
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Велосипедист проехал расстояние между двумя населенными пунктами со скоростью 26 км/ч за 0,27 часа. За сколько часов преодолеет это же расстояние п...