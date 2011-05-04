Найдите значения выражения а) (4/5-11/15)•5/11
Математика
Найдите значения выражения а) (4/5-11/15)•5/11
Ответ(ы):
Гость:
4/5×3=12/15 (12/15-11/15)*5/11=1/15*5/11=1/33
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