Чем различны мох и лишайник и чем они похожи срочно помогите Мне нужно что то типо Что то у них одинаковое а что то нет
Биология
Чем различны мох и лишайник и чем они похожи срочно помогите Мне нужно что то типо Что то у них одинаковое а что то нет
Ответ(ы):
Гость:
Лишайники появились на Земле раньше, чем мхи, и имеют более широкую область распространения. Мох – это единый организм, лишайник – это конгломерат организмов, способных к самостоятельному существованию. Мхи стоят на более высокой эволюционной ступени развития, чем лишайники. Оба растения имеют разное биологическое и хозяйственное значение.
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