Чем различны мох и лишайник и чем они похожи срочно помогите Мне нужно что то типо Что то у них одинаковое а что то нет

Биология

Чем различны мох и лишайник и чем они похожи срочно помогите Мне нужно что то типо Что то у них одинаковое а что то нет

Автор: Гость