Математика решить ...

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Иррациональные уравнения решаются возведение обеих частей уравнения в квадрат. После возведения в квадрат получим: 6х +1 +2√(6х+1)(4х+2) + 4х+2 = 8х +2√8х(2х+3) +2х+3 2√(6х+1)(4х+2) -2√8х(2х+3) = 8х +2х+3 -6х -1 -4х -2 2√(6х+1)(4х+2) -2√8х(2х+3) = 0 √(6х+1)(4х+2) -√8х(2х+3)=0 √(6х+1)(4х+2) =√8х(2х+3) |² (6х+1)(4х+2) = 8х(2х+3) 24x² +16x +2 = 16x² +24x 8x² -8x +2 = 0 4x² - 4x +1 = 0 (2x -1)² = 0 2x -1 = 0 x = 1/2 P.S. Обязательно нужна проверка.