1.Перекидные мостики с острыми крючками на конце - это: 1) катапульты 2) тараны 3) вороны 4) баллисты 2.Прочитайте текст. Определите, о чем свидетельствует описание данного обряда? «…Когда в деревне испытывали необходимос...

История

1.Перекидные мостики с острыми крючками на конце - это: 1) катапульты 2) тараны 3) вороны 4) баллисты 2.Прочитайте текст. Определите, о чем свидетельствует описание данного обряда? «…Когда в деревне испытывали необходимость в дожде, обычно трое мужчин взбирались на высокие ели в священной роще, поближе к облакам. Один из них бил молотком по небольшому бочонку, второй … высекал искры из горящих головней, а третий разбрызгивал воду из сосуда с помощью связки веток…». 1) вера в богов 2) вера в духов 3) колдовство 4) вера в тотем 3.Понтифик - это: 1) член совета старейшин в Риме 2) правитель, обладающий неограниченной властью 3) высший жрец 4) потомок коренных жителей Рима

Автор: Гость