1.подготовь к проведению конференции на темуlt;lt;Что мы узнали о словах русского я??ыкаgt;gt; для сообщения выберите любую группу слов(однозначные и многозначные слова,фразеологизмы) для иллюстрации можно использовать словари,...
Русский язык
1.подготовь к проведению конференции на темуlt;lt;Что мы узнали о словах русского я??ыкаgt;gt; для сообщения выберите любую группу слов(однозначные и многозначные слова,фразеологизмы) для иллюстрации можно использовать словари,рисунки. 2.прочитайте слова рассмотрите схему. объясните все ли слова состоят из данных значимых частей из корня суффикса окончания и основый лесник, подъезд, красный ,лесной, полоска, хорошо, 3.прочитайте запишите только те слова в которых одинаковое количество звуков и букв докажите что вы правильно выполнили задание. ключ, вьюга, солнце, шмель, яхта, съезд, мяч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например суффикс,корень,ударенье и другое. Но самое главное это для меня наречие.Но я подумал в словах удвоеные буквы пассажир класс кроссворд. Любимое слово Мама . В предложениях есть частичка не . Существительные,прилагательное , подлежащие, сказуймое. Вот что я узнал о русском языке.
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